Нафтогаз будет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течение 30 лет

Нафтогаз будет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течение 30 лет

Государственная служба геологии и недр выдала без аукциона 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря НАК "Нафтогаз Украины". Об сообщают 2Наші Гроші" со ссылкой на подписанный приказ Госгеонедр №627.

Согласно документу "Нафтогаз" получил спецразрешения на добычу на девяти площадках месторождения "Скифское" и 11 – на месторождении "Дельфин".

Напомним, в ноябре Кабмин принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления разрешений на пользование недрами", которым предоставил "Нафтогазу" право на разработку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукционов.

МинПром


МинПром по материалам enkorr

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