Нафтогаз будет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течение 30 лет

Государственная служба геологии и недр выдала без аукциона 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря НАК "Нафтогаз Украины". Об сообщают 2Наші Гроші" со ссылкой на подписанный приказ Госгеонедр №627.



Согласно документу "Нафтогаз" получил спецразрешения на добычу на девяти площадках месторождения "Скифское" и 11 – на месторождении "Дельфин".



Напомним, в ноябре Кабмин принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления разрешений на пользование недрами", которым предоставил "Нафтогазу" право на разработку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукционов.



МинПром





