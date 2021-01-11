Китай произвел рекордный объем нержавеющей стали

Китай произвел рекордный объем нержавеющей стали

Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, в декабре 2020 г. национальное производство нержавеющей стали в КНР составило около 2,8 млн. т. Этот результат, на 0,6% превысивший показатель ноября, стал рекордным в прошлом году. Рост по сравнению с декабрем 2019 г. достиг 15,5%.

Всего в 2020 г. в Китае, по данным Mysteel, было произведено 29,66 млн т нержавеющей стали. Это на 4,8% больше, чем годом ранее, и представляет собой новый рекорд для отрасли.

В конце прошлого года спрос на нержавеющую сталь в Китае значительно активизировался. При этом наиболее высокие темпы роста наблюдались в сегменте 400-х марок. А в январе стоимость нержавеющей стали на китайском рынке подскочила вследствие подорожания никеля.

Причиной его подъема до более 18 тыс. долл. за т на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) стали землетрясение в Индонезии, затронувшее остров Сулавеси, где находятся крупнейшие в стране предприятия по выпуску никелевой продукции, а также продолжающиеся уже целый месяц беспорядки на Новой Каледонии, препятствующие добыче никелевой руды.

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