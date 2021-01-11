Власти Китая призывают металлургов снизить производство

Власти Китая призывают металлургов снизить производство

Металлургическая промышленность КНР как одна из наиболее энергоемких отраслей экономики должна в 2021 г. сократить выпуск. С таким призывом обратился к национальным производителям стали министр промышленности и информационных технологий КНР Сяо Яцин.

Как заявляет Министерство, снижение выплавки стали необходимо для выполнения задачи по достижению "углеродной нейтральности" китайской экономики к 2060 г. С этой целью расширение мощностей по производству стали в стране будет запрещено. Никакие разрешения на строительство новых металлургических предприятий в определенных районах в приморских провинциях в принципе не будут даваться.

Также Министерство планирует, что порядка 15-20% стали в Китае будет выплавляться в электропечах, в то время как в 2020 г. этот показатель составлял немногим более 10%. При этом ежегодный ломосбор необходимо нарастить от 200-230 млн. т в настоящее время до около 300 млн. т.

В железорудном секторе Министерство промышленности и информационных технологий выступает за повышение уровня самообеспечения данным сырьем. К 2025 г. китайские компании должны открыть за рубежом (Западная Африка и Австралия) 1-2 крупных железорудных комплекса, чтобы доля принадлежащего им сырья в общем импорте руды превысила 20%. Для достижения этой цели также предусматривается расширение сотрудничества с такими странами, обладающими большими запасами сырья, как РоSSия, Казахстан, Монголия и Камбоджа.

В настоящее время более 80% потребностей китайской металлургии в ЖРС удовлетворяются за счет поставок из-за рубежа. При этом собственно китайским компаниям принадлежат небольшие месторождения железной руды в Перу и Австралии. Однако в прошлом году с их участием стартовал проект строительства крупного железорудного комплекса Simandou в Гвинее.



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