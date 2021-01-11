Индийский министр подозревает металлургов в ценовом сговоре

Как заявил министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари, крупные игроки в сталелитейной промышленности занимаются картелизацией, чтобы взвинтить цены.



По словам Гадкари, будет сложно осуществить мечту премьер-министра Нарендры Моди о том, чтобы сделать Индию экономикой в ??5 триллионов долларов, если цены на сталь будут продолжать расти.



"Что касается стали - это действительно проблема для всех нас ... На самом деле, я чувствую, что это картельный сговор некоторых крупных бизнесменов, занимающихся сталью", - сказал Гадкари.



Министр сказал, что он обсудил этот вопрос с премьер-министром, а также провел длительное обсуждение с главным секретарем ОУП. Заявив, что у всех участников сталелитейной промышленности есть собственные шахты по добыче железной руды и что им не придется сталкиваться с повышением ставок на рабочую силу или электроэнергию, он поинтересовался, на каком основании сталелитейная промышленность поднимает цены.



Министр, однако, признал, что наличие регулирующего органа не в его руках, и пообещал поговорить с Министерством финансов и премьер-министром, чтобы решить вопрос проверки и ограничения роста цен.