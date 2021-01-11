Codelco модернизирует рудник Salvador

Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, стартовала проект Rajo Inca по модернизации одного из старейших своих рудников Salvador, который был введен в эксплуатацию еще в 1959 г.



Проект стоимостью $1,383 млрд. предусматривает переход от подземной к открытой добыче руды. При этом объем затрат примерно на треть меньше, чем в первом плане по модернизации Salvador, разработанном в 2014 г. Как сообщает Codelco, сокращение расходов было достигнуто благодаря оптимизации используемой инфраструктуры и повышению эффективности процессов.



Работы стартуют в первом квартале текущего года и должны завершиться во второй половине 2022 г. Предполагается, что в 2023 г. предприятие даст около 90 тыс. т меди против 50,6 тыс. т в 2019 г.