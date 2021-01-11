Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных средств

По данным следствия, он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.

Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных средств
Ігор Лашин
Фото: Скріншот

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорю Лашину объявили подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2019 году он заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие причастные к преступлению.

Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года. Контракт с ним был продлен до сентября 2020.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский во время визита в родной город договорился с городскими властями о строительстве нового терминала аэропорта в Кривом Роге. Зеленский отметил, что аэропорт "Кривой Рог" сейчас похож на скворечник.

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