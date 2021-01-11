Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных средств

По данным следствия, он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.

Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорю Лашину объявили подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2019 году он заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие причастные к преступлению.

Лашин возглавляет администрацию аэропорта с 2013 года. Контракт с ним был продлен до сентября 2020.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский во время визита в родной город договорился с городскими властями о строительстве нового терминала аэропорта в Кривом Роге. Зеленский отметил, что аэропорт "Кривой Рог" сейчас похож на скворечник.