За нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грн

Нарушителей оштрафовали на 510 - 1 700 грн.

За нарушение правил продажи елок составлено 235 протоколов, нанесен ущерб более, чем 400 тыс. грн

С начала декабря 2020 года Госэкоинспекция в рамках акции “Новогодняя елка” выявила 274 случая нарушений правил продажи елок.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в соцсети Facebook.

"В течение месяца территориальные органы Госэкоинспекции проверяли места сбыта елок и сосен. Основные "контрольные точки" - наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, регистрация кода в системе Лесохозяйственного информационно-аналитического центра и достоверность в накладных продавца", - говорится в сообщении.

Убытки от нарушений составили 429 456 гривен.

За нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составив 235 протоколов об админнарушениях.

88 материалов переданы на рассмотрение в суды.

"Нарушители, обнаруженные ГЭИ, получили наказание в соответствии со статьей 88-1 КУоАП - штраф от 510 до 1 700 гривен. Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконной торговли деревьями", - отметил Малеваный.

Напомним, "Новогодняя елка" - это ежегодное мероприятие, которое проводится ГЭИ для предотвращения лесного браконьерства и нелегальной заготовки деревьев.

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