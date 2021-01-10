Регулятор в США ополчился против литиевых аккумуляторов 18650 и требует запретить продажу элементов в интернет-магазинах

Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) выпустила предостережение, в котором призывает не покупать аккумуляторные ячейки формфактора 18650. Речь об отдельной продаже ячеек вне батарейных блоков. Например, такие элементы отдельно покупают для фонариков, электронных сигарет и другой электроники. Комиссия уже начала работать с крупными интернет-магазинами для запрещения продаж одиночных элементов 18650.

Регулятор в США ополчился против литиевых аккумуляторов 18650 и требует запретить продажу элементов в интернет-магазинах

Литиевые элементы 18650 россыпью. Источник изображения: Nariman Safarov/Getty Images

Если верить источникам, требование на запрет продаж одиночных элементов 18650 уже получила eBay и другие площадки. Можно предположить, что ужесточение правил оборота литиевых аккумуляторных элементов связано с повышенным риском короткого замыкания. Вне аккумуляторного блока со многими уровнями защиты одиночная ячейка никак не защищена и, более того, её полюса (контакты) могут быть случайно закорочены мелочью, ключами или другими железками в кармане, сумке или где-то ещё. Результат такого КЗ не обрадует владельца и может привести к серьёзным ожогам и пожару.

В то же время пока не сообщалось о случаях возгорания одиночных аккумуляторных ячеек, тогда как в составе батарей такое нечасто, но происходит. Поэтому остаётся только догадываться, отчего в немилость попали именно элементы 18650.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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