ФОПы и локдаун: предприниматели опять против

ФОПы, протестующие в Киеве на Майдане, стали уже привычным атрибутом центра столицы. Их акция протеста длится 24 дня, с 15 декабря. На сей раз предприниматели требуют отмены запрета на их работу во время жесткого карантина.

15 декабря центр украинской столицы был парализован мощной акцией протеста SaveФОП, на которую вышли тысячи киевских и приезжих предпринимателей. ФОПы требовали от власти отмены требований по установке кассовых аппаратов, сохранения упрощенной системы налогообложения, а также других послаблений по части уплаты налогов.

Под давлением массовой акции протеста власть дрогнула и пошла на беспрецедентные уступки "пролетариям малого бизнеса" (ни врачам, ни учителям никогда таких уступок не делали). Им еще на год перенесли срок установки кассовых аппаратов, сделали налоговые каникулы для предпринимателей 1-й группы на период действия карантина, а также частично списали с них долги по налогам. Кроме того, правительство нашло резервы для выплаты им одноразовой компенсации в размере 8 тысяч гривен за потери во время жесткого карантина.

Однако аппетит приходит во время еды. Теперь предприниматели требуют от власти разрешить им работать в карантин. Потому они и продолжают на майдане свою акцию протеста. Правда, теперь она малочисленная. В основном народ все-таки на праздники разбрелся по домам.

Однако оставшиеся будут стоять на майдане до последнего – пока власть не удовлетворит их требования, заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.

"К сожалению, власть не сделала выводов, это, наверное, из-за того, что никто не понес ответственности за первый локдаун, за ограничения, которые вводились на протяжении года, за так называемый карантин выходного дня. Эта безответственность порождает преступления и ошибки", - заявил Доротич.

Он также отметил, что чиновники за период локдауна получат зарплату, в то время как ФОПы теряют свою из-за простоя. Потому они требуют справедливости. Кроме того, Доротич сказал, что участники акции, соблюдая карантинные меры предосторожности, не призывают других к людей к ним присоединиться.

"Но если наши коллеги в ближайшие дни готовы выйти сюда, на Майдан Независимости то конечно мы их поддержим", - говорит руководитель акции протеста.

Кроме того он заявил, что даже с президентом Януковичем было проще найти общий язык, чем с Зеленским. Дескать, у того хватало смелости разобраться в ситуации лично, а не присылать к протестующим своих помощников.