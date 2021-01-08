Курс Bitcoin установил новый исторический рекорд

С начала торгов стоимость "монеты" выросла на 5,65%.

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 41 тысячу долларов, установив новый исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Coindesk.

Утром 8 января курс криптовалюты составлял 39548 доллара и после начала торгов стремительно снижался почти до 37000. Но через несколько часов начал повышаться и на пике достиг 41665 долларов.

По состоянию на 18:44 по киевскому времени за один Bitcoin дают 41530 американских долларов. С начала торгов стоимость "монеты" выросла на 5,65%.

В общей сложности в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллионов. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

Напомним, 4 января стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи. А 6 января стоимость криптовалюты Bitcoin поднялась выше 35,7 тысячи долларов.

Курс Bitcoin начал стремительный рост с середины декабря 2020 года. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.