В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне

Во время локдауна запрещается работа бытовых магазинов, а из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что во время локдауна запрещается работа бытовых магазинов, а из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками.

Об этом пишет “Урядовий портал”.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли такими товарами, а также топливом.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", - отметил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали к этому маркету исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за продуктами питания.

"Поэтому увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же, это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Максим Степанов со своей стороны отметил, что карантинные меры ограничивают прием посетителей на торговых площадях. Тогда как, например, в киосках приема посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - отметил Максим Степанов.

Министр здравоохранения объяснил, что такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по его мнению, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

"Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения.

Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи.

А вот кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Запрещен прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа учреждений культуры (театры, кинотеатры, выставки), фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Закроются все заведения размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации. Будут работать отели, банки, продуктовые, аптеки, почтовые операторы.