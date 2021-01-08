Биткоин достиг отметки 41 478 долларов

В пятницу после обеда, 8 февраля, биткоин побил свой утренний рекорд, преодолев отметку в 41 тысячу долларов. Сначала стоимость криптовалюты превысила 40 тыс. долларов и пиковой была отметка 40 324 доллара. Днем биткоин достиг рекордных 41 478 долларов.

Биткоин третий раз за неделю побил исторический рекорд

По данным онлайн-сервиса CoinDesk, в 13:15 по киевскому времени стоимость криптовалюты находилась на уровне 41 405 долларов. За последние сутки валюта выросла в цене более чем на 10%, а с нового года криптовалюта подорожала более чем на 11 тысяч долларов.

Курс биткоина растет невероятными темпами. Еще 6 января, два дня назад, криптовалюта подорожала до 35 тысяч долларов. Это с учетом того, что с марта 2020 года биткоин практически не дорожал.

Биткоин третий раз за неделю побил исторический рекорд

На фоне пандемии коронавируса и нестабильности национальных валют биткоин стал для инвесторов новым защитным активом по аналогу золота.

Только за 2020 год биткоин прибавил в цене более чем 300%. Пандемия привела к экономическому спаду по всему миру, и инвестиции в виртуальные деньги начали расти.

Вместе с биткоином после Нового года дорожают и другие основные криптовалюты, например, (альткоины). Они продолжают быть самой доходной криптовалютой для майнинга в мире.

Ранее сообщалось, что будет с украинскими деньгами в 2021 году, и какие платежные средства исчезнут с оборота.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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