Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов

Конгломерат избрал для управления "Tiffany" двух руководителей своего бренда.

Французский производитель товаров класса люкс "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" завершил сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов.

Об этом пишет reuters.com.

Конгломерат избрал для управления "Tiffany" двух руководителей своего бренда сумок "Louis Vuitton".

Новое руководство полностью обновит команду дизайнеров, которые, как ожидают аналитики, сосредоточатся на привлечении молодых покупателей и азиатских клиентов.

"Официальное подписание соглашения состоялось после ожесточенного юридического спора. LVMH отступил, так как пандемия COVID-19 усложнила продажу предметов роскоши, однако в конечном итоге пересмотрела цену покупки со скидкой", - говорится в сообщении.

"Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany - это легендарный бренд и выдающаяся эмблема мирового ювелирного рынка", - прокомментировал сделку глава и исполнительный директор LVMH Бернар Арно.

Директора "Tiffany" Алессандро Боглиоло в должности заменит вице-президент "Louis Vuitton" Энтони Ледру. Ледру ранее уже работал в "Tiffany", а также у соперника-ювелира "Cartier".

Вице-президентом компании станет Александр Арно - сын владельца холдинга Бернара Арно, а главой совета директоров - бывший глава и исполнительный директор "Louis Vuitton" Майкл Бурк.