Субсидии в Украине сократят, а тарифы на коммуналку повысят

Субсидии на оплату коммунальных услуг в этом году будут предоставляться тем украинцам, у кого плата за коммуналку равна или превышает 15% доходов семьи. При этом, на фоне роста стоимости коммуналки, количество получателей субсидий в этом году уменьшится.

Украинцам повысят тарифы, но сократят субсидии: названа причина

При повышении тарифов на коммуналку в 2021 году почти на треть, по сравнению с 2020 годом, расходы на субсидию в госбюджете сократились на 2,9 млрд гривен. Это значит, что государство еще меньше станет помогать малоимущим людям в оплате коммунальных услуг.

Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Олег Попенко возмутился сокращением субсидий с 39,3 млрд гривен до 36,6 млрд на фоне роста тарифов. По его словам, тарифы на квартплату выросли на 1000 грн в месяц в отопительный период, и на 500 грн в межотопительный, что в среднем составляет 700 гривен в месяц.

"Я так понимаю что в Кабмине с математикой очень плохо. Как при росте суммы уплаты тарифов в год в 90 млрд, можно сократить субсидии на 2,9 млрд гривен?", - отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Напомним, по новым правилам начисления субсидий в 2021 году, право на социальную помощь от государства имеют те украинцы, а также их родственники, которые работают за рубежом. Получить субсидию на оплату коммуналки можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Безработным с 2021 года также положена субсидия.

С 2021 года получателей субсидий будут более тщательно проверять, чем раньше. Тех, кому ошибочно начисляли льготы, заставят вернуть полученные деньги государству.

Ранее сообщалось, как отразится повышение коммунальных тарифов в Украине на получателях субсидии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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