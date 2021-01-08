В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, который был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи.

А вот кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

Запрещен прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа учреждений культуры (театры, кинотеатры, выставки), фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Закроются все заведения размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации. Работать будут отели, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы.

Товары и услуги первой необходимости:

товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам

горючее

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

в супермаркетах министры разрешили покупать прессу и бытовую химию

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

В Минздраве отметили, что не поддерживают перенос или отмену локдауна. Решение об усиленном карантине правительство приняло еще 9 декабря, что повлекло протесты среди ФЛП. Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун решили вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятен для украинской экономики и бизнеса.

Кроме того, против локдауна с 8 января выступала власть Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на учебу после каникул с 11 января.