Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"

Решение было принято на собрании акционеров 31 декабря 2020.

Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Фото: Макс Левин

Акционеры мобильного оператора "Киевстар" избрали членами наблюдательного совета компании на три года председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, соучредителя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько и председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на документы "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение было принято на собрании акционеров 31 декабря 2020 года.

Этим же решением продлили полномочия членов наблюдательного совета: Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд».), Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд".) Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд ».), Серджи Херреро Ногуера (со-главный исполнительный директор группы"Веон Лтд".).

Председателя наблюдательного совета выберут члены совета большинством голосов количественного состава.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Акционер "Киевстара" - группа Veon Ltd. (Ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ. Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, что входит в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций.

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