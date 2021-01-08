Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"

Решение было принято на собрании акционеров 31 декабря 2020.

Акционеры мобильного оператора "Киевстар" избрали членами наблюдательного совета компании на три года председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, соучредителя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько и председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на документы "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение было принято на собрании акционеров 31 декабря 2020 года.

Этим же решением продлили полномочия членов наблюдательного совета: Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд».), Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд".) Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд ».), Серджи Херреро Ногуера (со-главный исполнительный директор группы"Веон Лтд".).

Председателя наблюдательного совета выберут члены совета большинством голосов количественного состава.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Акционер "Киевстара" - группа Veon Ltd. (Ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ. Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, что входит в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций.