Завтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретов

Общественным транспортом граждане смогут пользоваться в обычном режиме.

Завтра в Украине вступает в силу локдаун: список запретов
Фото: Укрінформ

В Украине с 8 до полуночи 25 января будет действовать усиленный режим карантина. Он предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку.

Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Запрещен прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности.

Закрытыми будут учреждения культуры (театры, кинотеатры, выставки), фитнес-залы, бассейны. Салоны красоты могут работать исключительно по предварительной записи и без ожидания посетителей внутри.

Закроются все заведения размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

В Киеве также предупредили, что работу прекратят все новогодние локации, в том числе и катки, и ярмарки.

В целом непродовольственные ярмарки и рынки будут запрещены по всей стране.

Что разрешено

Общественный транспорт продолжит работу. Будут работать гостиницы, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы, ветеринарные лечебницы, зоомагазины.

Товары и услуги первой необходимости:

- товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам

- горючее, работа АЗС и СТО

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи

- также Кабмин разрешил покупать в супермаркетах прессу и бытовую химию.

Фото: Кабмин

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

В Минздраве отметили, что не поддерживают перенос или отмену локдауна. Решение об усиленном карантине правительство приняло еще 9 декабря, что повлекло за собой протесты среди ФЛП. Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун будут вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятный для украинской экономики и бизнеса.

Против локдауна с 8 января выступала власть Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил,что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на обучение после каникул с 11 января, однако затем мэр заявил, что город введет локдаун, если будет увеличение количества заболевших.

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