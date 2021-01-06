Украинские порты перевалили почти 160 млн тонн грузов в 2020 году

Украинские порты перевалили почти 160 млн тонн грузов в 2020 году

По итогам 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 158,86 млн тонн грузов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Несмотря на пандемию и кризис в 2020 году морские порты Украины продолжали работать и прилагали огромные усилия для поддержания достаточного уровня перевалки. Результат этой работы - почти 160 млн тонн обработанных грузов в год, что практически достигает прошлогодней докризисной отметки. 2020 стал годом заключения первых концессионных договоров в морской отрасли в портах "Ольвия" и Херсон с объемом инвестиций 3,7 млрд грн для их дальнейшей модернизации и развития. И мы продолжаем работать над новыми концессиями в области в 2021 году", - отметил Криклий.

По итогам года перевалка экспортных грузов возросла до 122,84 млн тонн (+1,5%), каботажных - до 2,37 млн тонн (+10,7%).

Зафиксирована отрицательная динамика импортных и транзитных грузов.

Больше всего портами было обработано зерновых грузов и руды - 48 млн тонн и 44,22 млн тонн соответственно. Вместе с тем, перевалка руды по итогам 2020 года выросла на 18,5%, черных металлов - на 8,6%, масла - на 6,7%, нефти - в 2,2 раза. Перевалка контейнеров достигла отметки 1,05 млн TEU и превысила прошлогодний показатель на 4,1%.



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