Международные резервы Украины в 2020 году выросли до восьмилетнего максимума, - НБУ

По состоянию на 1 января они достигли $29,133 млрд.

Международные резервы Украины в 2020 году выросли до восьмилетнего максимума, - НБУ
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,133 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (в последний раз больший вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Нацбанка, размещенному в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что увеличить резервы в целом на $3,8 миллиарда в кризисный год удалось за счет последовательной политики на валютном рынке. В частности, несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты составила $2,2 миллиарда, НБУ сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантина - объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.

Одновременно в 2020 году объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга составил $10,4 млрд в эквиваленте и был почти тождественным размеру поступлений в пользу правительства ($10,3 млрд).

"На увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $2,3 млрд", - отметили в Нацбанке.

Также в НБУ добавили, что в декабре 2020 года международные резервы Украины выросли почти на $3 млрд, что было обусловлено значительным уровнем поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций на межбанковском валютном рынке.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно", - отметили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $26,1 млрд.

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