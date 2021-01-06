В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%

В 2020 году поставки металлолома на украинские металлургические предприятия снизились на 3,9% по сравнению с 2019 годом, до 2,893 млн тонн. Об этом говорится в сообщении асосциации УАВтормет.



Из этого объема на предприятия группы "Метинвест" и Днепровский металлургический комбинат пришлось 1,619 млн тонн. Трубно-колесная компания "Интерпайп" в прошлом году получила 617 тыс тонн металлолома, а меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" – 430,9 тыс тонн. На долю остальных металлургических производителей в прошлом году было поставлено 225,8 тыс тонн металлолома.



При этом в декабре прошлого года поставки металлолома на украинские металлургические заводы увеличились на 33,1%, до 288,6 тыс. тонн.



По данным УАВтормет, в прошлом году украинские металлургические предприятия были обеспечены металлоломом на 105%.



Запасы металлолома на предприятиях по состоянию на 1 января текущего года составили 170-175 тыс. тонн.

