Bitcoin достиг исторического максимума в более чем $ 35 тысяч

На утро 6 января стоимость криптовалюты выросла на пять процентов и в пике составляла около 35,7 тысячи долларов.

Bitcoin достиг исторического максимума в более чем $ 35 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin поднялась выше 35,7 тысячи долларов и установила новый исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

На утро 6 января стоимость криптовалюты выросла на пять процентов и в пике составляла около 35,7 тысячи долларов.

Всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжает превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

Напомним, 4 января стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $ 34 тыс..

30 декабря курс криптовалюты Bitcoin снова возобновил рост. За последние три месяца котировки Bitcoin выросли более чем на 100%.

По словам одного из экспертов Томаса Куна, такой рост можно объяснить тем, что традиционные финансовые рынки до середины января находятся "на отдыхе" из-за праздников.

Эксперты предполагают, что потом стоимость Bitcoin может начать резко снижаться.

"В этом месяце было сделано много для того, чтобы рост цен на Bitcoin определялся институциональными инвесторами, и это, безусловно, продолжает играть свою роль. В то же время вряд ли институциональные инвесторы одни вызвали всплеск в выходные после Рождества", - пишет SiliconAngle.

Также повлиять на курс Bitcoin могли объявления о сделках с ним - инвестфонд Ruffer с активами $ 27 млрд объявил о вложении $ 15 млн в главную криптовалюту, а американская компания MassMutual (чей инвестиционный фонд превышает $ 235 млн) приобрела 5 470 Bitcoin на $ 100 млн.

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