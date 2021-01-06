"Нафтогаз" купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов

Соглашение было заключено по оценочной стоимости предприятия.

"Нафтогаз" купил Юзовский нефтегазовый участок за 15 млн долларов
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

Глава правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич сообщил, что за приобретение 100% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская" НАК "Нафтогаз" заплатил 15 млн долларов США (около 420 млн гривен).

Об этом Кузьмич заявил в интервью Nadra.info.

По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.

"15 млн долларов... Но при этом сумма средств, которые "Нафтогаз" заплатит за "Надра Юзовская", - это не все его расходы, там еще много инвестиционных обязательств", - сказал Кузьмич.

"Надра Юзовская" владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.

16 декабря Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. На месторождении можно добывать до 20 млрд куб. м газа в год.

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