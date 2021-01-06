Биткоин установил новый рекорд - курс достиг 35 тысяч долларов

В среду, 6 января, биткоин обновил свое рекордное значение, и в ходе утренних торгов курс криптовалюты пересек отметку в 35 тысяч долларов. На сегодняшний день стоимость составила 35 751 долларов. Когда пик спал, биткоин стабилизировался на значении 34 839,82 доллара.

Биткоин установил новый рекорд, перешагнув отметку в 35 тысяч долларов

С марта 2020 года криптовалюта активно растет в цене. Специалисты считают, что биткоин подхлестнула к росту пандемия коронавируса. Ведь до 2020 года биткоин в течение нескольких лет только дешевел.

Биткоин установил новый рекорд, перешагнув отметку в 35 тысяч долларов

15 декабря 2020 года курс биткоина поднялся выше 20 000 долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. Тогда криптовалюта стоила около 20 000 долларов.

Вместе с биткоином после Нового года дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). Например, Ethereum за последние 24 часа подорожал на 9% - до 1111,27 долларов за единицу криптовалюты, и продолжает быть самой доходной криптовалютой для майнинга.

Соучредитель блокчейн-проекта Chainlink Сергей Назаров предполагает, что стоимость биткойна уже в обозримом будущем может достигнуть 100 тысяч долларов.

"На протяжении многих лет люди неуклонно теряли веру в свои государственные валюты, а денежно-кредитная политика, вызванная экономическим воздействием коронавируса, только ускорила это падение", — объяснил он беспрецедентный рост популярности криптовалюты.

Только за 2020 год биткоин прибавил в цене более чем 300%. Пандемия привела к экономическому спаду по всему миру, и на фоне падения национальных валют инвестиции в виртуальные деньги начали расти.

Напомним, по прогнозу финансистов, курс доллара в Украине начнет расти сразу после окончания январского локдауна.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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