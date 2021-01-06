В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
Это должно позволить компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, не подвергаясь санкциям.
Власти федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание фонда, который должен способствовать обходу санкций против роSSийско-немецкого газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.
Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.
Напомним, о планах властей провинции, через которую должен пройти газопровод, по созданию подобного фонда стало известно в декабре. Фейковый климатический фонд должен после своего создания определить почти готовую роSSийскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбург-Передняя Померания", а затем сделать все возможное для завершения проекта.
США существенно ограничили возможности РоSSии в строительстве газопровода, введя санкции против проекта. В настоящее время РФ пытается достроить магистраль собственными силами, но для этого она нуждается в модернизации судов. Этот процесс затруднен из-за санкций.