Это должно позволить компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, не подвергаясь санкциям.

Власти федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание фонда, который должен способствовать обходу санкций против роSSийско-немецкого газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США .

Напомним, о планах властей провинции, через которую должен пройти газопровод, по созданию подобного фонда стало известно в декабре. Фейковый климатический фонд должен после своего создания определить почти готовую роSSийскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбург-Передняя Померания", а затем сделать все возможное для завершения проекта.