"Газпром" снизил транзит газа через Украину на треть

РоSSийская компания "Газпром" снизила транзит газа через территорию Украины почти на треть.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром снизил транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки (конец декабря) до примерно 130 млн кубометров в сутки (начало января)", - написал Макогон в фейсбуке.

Макогон отметил, что Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

Ранее ОГТСУ сообщал, что в 2020-м транзит газа в Европу через Украину снизился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м. Вместе с тем объемы транспортировки газа из Европы в Украину выросли на 12%.

Напомним, новые газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны 30 декабря 2019 года. В пакет соглашений вошли: межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины и "Газпромом", договор об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" (в нем прописаны условия и объемы транзита на 2020-2024 годы) и мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от претензий по контрактам 2009 года.