"Газпром" снизил транзит газа через Украину на треть

Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

"Газпром" снизил транзит газа через Украину на треть
Фото: inewp.com

РоSSийская компания "Газпром" снизила транзит газа через территорию Украины почти на треть.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Газпром снизил транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки (конец декабря) до примерно 130 млн кубометров в сутки (начало января)", - написал Макогон в фейсбуке.

Макогон отметил, что Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

Ранее ОГТСУ сообщал, что в 2020-м транзит газа в Европу через Украину снизился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м. Вместе с тем объемы транспортировки газа из Европы в Украину выросли на 12%.

Напомним, новые газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны 30 декабря 2019 года. В пакет соглашений вошли: межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины и "Газпромом", договор об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" (в нем прописаны условия и объемы транзита на 2020-2024 годы) и мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от претензий по контрактам 2009 года.

Их подписанию предшествовал газовый протокол от 19-20 декабря 2019 года между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Один из пунктов этого документа гласит, что при условии выполнения в полном объеме договоренностей о транзите, Украина и РоSSия рассмотрят возможность прямых поставок газа с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG), кроме скидки за объем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.
Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячиСтоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи
Украина возобновила импорт электроэнергии из БеларусиУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 годВ Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 год
В "Нафтогазе" объяснили, как правильно передавать показания счетчика газаВ "Нафтогазе" объяснили, как правильно передавать показания счетчика газа
В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%
В украинских ПХГ накоплен рекордный объем газаВ украинских ПХГ накоплен рекордный объем газа
"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа
Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдаунаАмериканская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна
Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУТранзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУ
Нафтогаз предлагает клиентам заключать контракты на смену поставщика газа в отделениях ОщадбанкаНафтогаз предлагает клиентам заключать контракты на смену поставщика газа в отделениях Ощадбанка
С 1 января Сербия перестанет получать газ через УкраинуС 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину
Азербайджан начал поставки газа в ЕвропуАзербайджан начал поставки газа в Европу
Последние новости
Подгружаем последние новости