ArcelorMittal консолидирует мощности в Польше для выпуска рельсов

ArcelorMittal консолидирует мощности в Польше для выпуска рельсов

Как сообщает Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK), планируемая концентрация касается создания компанией ArcelorMittal Poland с местонахождением в Домброва-Гурнича и компании Moris с местонахождением в Хожуве, совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью.

"Целью совместного предприятия является производство и сбыт железнодорожной продукции и рельсовых принадлежностей, а также оказание сопутствующих услуг", - говорится в сообщении антимонопольного органа.

ArcelorMittal Poland производит широкий ассортимент стальной продукции, включая плоский и специальный прокат, сортовой прокат, а также стальные полуфабрикаты и изделия специального назначения.

Moris работает на польском рынке оптовой торговли металлопродукцией. Кроме того, компания имеет сварочный цех железнодорожных рельсов в Хожуве и предоставляет транспортные услуги по ассортименту предлагаемой продукции.

МинПром по материалам Steelland

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