В Украине утвержден 81% местных бюджетов

В Украине по состоянию на 6 января утверждены 1298 местных бюджетов, что составляет 81% от их общего количества (1597).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"По состоянию на 6 января 2021 года в Минфине имеется информация по утверждению 1298 бюджетов, что составляет 81% от их общего количества (1597). В частности, утверждены:

22 областных бюджета и бюджет города Киева (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей);

(не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей); 92 районных бюджета (не утверждены - 27);

1172 бюджета территориальных общин (не утверждены - 266)", - говорится в сообщении.

Без нарушения требований Бюджетного кодекса Украины принято 952 местных бюджета (до 25 декабря 2020 года).

Фото: пресс-служба Минфина

Напомним, за 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривен. В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.