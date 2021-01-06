В 2020 году товарооборот Украины составил 103,55 млрд долл.

В 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долл., что на 6,36% меньше, чем за 2019 год, свидетельствуют данные Гостаможслужбы.



Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долл., сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года.



За этот период в Украину импортировали товаров на 54,22 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 6,18 млрд долл. или на 10,23%).



Экспортировали из Украины на 49,32 млн долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 0,85 млрд долл., или 1,7%).



Наиболее экспортируемыми товарами из Украины были: зерновые (на 9,42 млрд долл.), черные металлы (7,7 млрд долл.), жиры и масла животного и растительного происхождения (5,77 млрд долл.).



Больше всего импортировались в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (7,96 млрд долл.), машины, оборудование и механические устройства (5,88 млрд долл.), наземный транспорт, их части и оборудование (5,5 млрд долл.).



