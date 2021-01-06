В 2020 году товарооборот Украины составил 103,55 млрд долл.

В 2020 году товарооборот Украины составил 103,55 млрд долл.

В 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долл., что на 6,36% меньше, чем за 2019 год, свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долл., сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года.

За этот период в Украину импортировали товаров на 54,22 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 6,18 млрд долл. или на 10,23%).

Экспортировали из Украины на 49,32 млн долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 0,85 млрд долл., или 1,7%).

Наиболее экспортируемыми товарами из Украины были: зерновые (на 9,42 млрд долл.), черные металлы (7,7 млрд долл.), жиры и масла животного и растительного происхождения (5,77 млрд долл.).

Больше всего импортировались в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (7,96 млрд долл.), машины, оборудование и механические устройства (5,88 млрд долл.), наземный транспорт, их части и оборудование (5,5 млрд долл.).

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.
Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячиСтоимость Bitcoin достигла исторического максимума в $34 тысячи
Украина возобновила импорт электроэнергии из БеларусиУкраина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 годуВсемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 году
Всемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики в 2021 годуВсемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики в 2021 году
В 2021 году Украина должна выплатить МВФ около 1,7 млрд долл.В 2021 году Украина должна выплатить МВФ около 1,7 млрд долл.
Эксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 годуЭксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 году
Бюджет 2020 года выполнен с дефицитом 215,5 млрд грнБюджет 2020 года выполнен с дефицитом 215,5 млрд грн
Украина одолжила у Deutsche Bank 340 млн доллУкраина одолжила у Deutsche Bank 340 млн долл
Минфин отчитался о перевыполнении бюджета по доходам в 2020 годуМинфин отчитался о перевыполнении бюджета по доходам в 2020 году
В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%
Поступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИПоступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИ
Антонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армииАнтонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армии
Последние новости
Подгружаем последние новости