ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр "Приозерный" в Днепре.

ПриватБанк совместно с ООО "Эксито Партнерс и Коэн Украина" - эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества банка - выставил на продажу торговый центр "Приозерный" в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Аукцион состоится 15 января 2021 года на сайте электронной торговой системы (ЕТС) EP Liquid. Заявленная начальная стоимость - 518 млн гривен. Заявки можно подать до 14 января.

Торговый центр расположен по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, улица Боброва, 1. Прилегающие земельные участки, в количестве 12, расположены по адресу: Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Извилистая, 3 и 3а, ул. Таллинская, 2, 4, 6.

Напомним, 19 декабря 2016 года 100% акций ПриватБанка, основным акционером которого был Игорь Коломойский, перешли в собственность государства.

В октябре 2018 года ПриватБанк объявил конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже курорта "Буковель", гостиницы "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре. Также сообщалось, что банк выставит на продажу киевский отель «Мир» и торгово-развлекательный комплекс "Приозерный" в Днепре.