ФЛП в Украине освободили от уплаты налогов до конца мая

Государство уже выплатило 3,6 млрд грн помощи физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность пострадает от локдауна 8-24 января. Размер единоразовой выплаты от государства составляет 8 тыс. гривен. Кроме того, ФЛП первой группы освободили от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до мая.

В пресс-службе Государственной налоговой службы (ГНС) отметили, что ФЛП первой группы временно освобождаются от уплаты ЕСВ до 31 мая 2021 года.

По законодательству, к первой группе физических лиц – предпринимателей относятся лица, которые не используют труд наемных работников, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению с объемом дохода в течение календарного года не выше 1 млн гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за получением 8000 гривен от государства обратилось более 480 тысяч ФЛП. На данный момент средства не перечислены только тем, кто регистрировался в последние дни прошлого года. Шмыгаль заверил, что эти граждане получат предназначающуюся им помощь в течение первой половины января.

Ранее сообщалось, что не все ФЛП могут рассчитывать на получение 8000 гривен от государства по объективным причинам.