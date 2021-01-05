ЮГОК в декабре нарастил производство концентрата

ЮГОК в декабре нарастил производство концентрата

В декабре 2020 года Южный горно-обогатительный комбинат произвел 1 063,8 тыс. тонн железорудного концентрата. Это на 10,2% больше, чем в декабре 2019 года. Об этом сообщается на сайте предприятия.

С начала текущего года предприятие выпустило 12 798,4 тыс. тонн железорудного сырья. Это составляет 104,4% показателя аналогичного периода прошлого года.

Агломерат в данный период не производился.

Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Производственные мощности комбината составляют 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.

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