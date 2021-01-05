Крупнейшая железорудная компания Индии нарастила добычу на 23%

Как сообщает PTI, индийская государственная компания NMDC сообщила о росте добычи железной руды более чем на 23%, до 3,86 млн тонн в декабре 2020 года.



По данным NMDC, в отчетном периоде прошлого года компания произвела 3,13 млн тонн железной руды на своих рудниках.



Общий объем продаж компании за отчетный месяц составил 3,62 млн тонн, что на 19% больше, чем 3,04 млн тонн в декабре 2019 года.



NMDC, находящаяся под административным контролем Министерства стали, является крупнейшей в Индии компанией по добыче железной руды, в настоящее время производящей около 35 тонн железной руды в год на трех полностью механизированных рудниках в Чхаттисгархе и Карнатаке.



