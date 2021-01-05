В Украине утвердили новые тарифы на доставку газа на 2021 год

С 1 января в Украине выросла абонплата за газ и тарифы на доставку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), утвердила тарифы для всех облгазов на 2021 год и опубликовала их на своем сайте.

Если сравнить цены всех облгазов, то в 40 из них после Нового года тарифы выросли, и только у двух - снизились. Согласно решению НКРЭКП, самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного "Киевгаза" - 0,37 грн за куб. м, «Харьковгоргаза» - 0,35 грн за куб. м, и «Кременчуггаза» - 0,39 грн за куб. м.

Самые дорогие тарифы за распределение и транспортировку газа с января будут у клиентов компании «Газовик» - 2,55 грн за куб. м, «Газопостачсервис» - 2,46 грн за куб. м, а также потребителей «Лубныгаза» - 2,45 грн за куб. м.

Таким образом, средний тариф операторов газораспределительных сетей по стране с 1 января составляет 1,53 грн за куб. м.

Как видим, разница в ценах существенная. На рост тарифов на транспортировку газа повлиял рост расходов облгазов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические нужды, и изменение расходов на оплату труда. Чтобы компенсировать эти деньги, облгазы и подняли тарифы на доставку газа в домах украинцев.

Напомним, на сколько с 1 января выросла абонплата за газ по областям Украины , и как самостоятельно рассчитать расходы.