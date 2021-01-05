Кабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Инициатива исходила от министра здравоохранения Максима Степанова.

Кабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна
Фото: http://vkusnyashek.net

Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 5 января.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - цитирует Мокану "Интерфакс-Украина".

По словам представителя правительства в Раде, соответствующая инициатива исходила от министра здравоохранения Максима Степанова.

Ранее сегодня на брифинге Степанов назвал фейком запрет на продажу бытовых товаров во время локдауна. Однако министр отметил, что приобрести группы товаров не первой необходимости можно только через адресную доставку заказов.

Вчера Американская торговая палата выразила обеспокоенность из-за невозможности приобрести бытовые товары именно в помещениях супермаркетов. Постановление Кабинета министров дает перечень товаров, разрешенных к продаже. Это продукты питания, лекарства, средства гигиены - то, что считается товарами первой необходимости.

В пресс-службе главного санитарного врача, заместителя главы МОЗ Виктора Ляшко вчера сообщили, что министерство собирается инициировать изменения в постановление и несколько расширить перечень разрешенных товаров, в частности, добавить бытовую химию.

Январский локдаун будет действовать с 8 по 24 января. Он был согласован Кабинетом министров 9 декабря и предусматривает более мягкие ограничения, чем весной прошлого года. В частности, можно работать общественному транспорту, а салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи клиентов.

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