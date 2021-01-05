В "Нафтогазе" объяснили, как правильно передавать показания счетчика газа

Ежемесячно до 25 числа украинцам нужно подавать показания счетчиков за использованные услуг ЖКХ. Иногда люди об этом забывают, и подают данные счетчиков газа, воды и отопления позже. В "Нафтогазе" разъяснили, как быть с оплатой текущего тарифа при смене поставщика газа, и до какого числа на самом деле можно подавать показания.

В “Нафтогазе“ разъяснили украинцам, как правильно передавать показания счетчика газа

Одна из клиенток компании "Нафтогаз" на Facebook-аккаунт "Платимо за газ меньше" поинтересовалась, как передавать показатели в "Нафтогаз", если она перешла к этой компании только двадцать девятого декабря. Женщина спросила, стоит ли делать это с 25-30 числа следующего месяца, либо подать показатели нужно 1-5 января.

В “Нафтогазе“ разъяснили украинцам, как правильно передавать показания счетчика газа

Клиентке ответили, что показатели газового счетчика важно по-прежнему передавать 1 числа своей распределительной компании. Лучше всего это делать через личный кабинет. Кроме того, с первого по пятое число каждого месяца можно передавать показания с помощью мессенджеров Viber и Telegram, присоединяя к сообщению фотографию счетчика, либо отправлять смс-сообщение на номер 7104 (в сообщении нужно указать номер лицевого счета (10 цифр) и через пробел показания счетчика (до 5 цифр).

Ранее в "Нафтогазе" объяснили, почему после нового года и повышения тарифов на газ украинцы не могут сменить поставщика газа, что положено им по закону.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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