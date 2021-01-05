Долг каждого украинца перед государством вырос на 13 тыс. гривен

На конец 2020 года госдолг Украины составлял 2,5 трлн гривен — это почти 63% ВВП. Если разбить эту сумму на всех украинцев, то по сравнению с прошлым годом, сумма долга каждого гражданина увеличилась на 13 тыс. грн.

Долг каждого украинца перед государством вырос на 13 тыс. гривен

В сумме каждый украинец должен заплатить 60,99 тыс. грн, чтобы государство могло погасить внешние долги. В следующем году эта сумма будет расти, ведь планируется увеличение иностранных заимствований (ОВГЗ).

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов в 2021 году.

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн дол., а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн долларов. На 12 марта и 13 сентября запланировано выплатить по 295,5 млн дол. Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября – по 43 млн долларов.

Мировая экономика существенно пострадала на фоне пандемии. В МВФ уверены, что сроки восстановление уровня экономики будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно будут внедряться вакцины от COVID-19. Если динамика заболеваемости не изменится существенным образом в ближайшие месяцы, то экономическая активность в еврозоне будет восстанавливаться медленнее, чем того ожидали. По прогнозам МВФ, ВВП в Евросоюзе вырастет на 5,2% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 27 декабря страны Евросоюза начали массовую вакцинацию своих граждан от коронавируса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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