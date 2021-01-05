Для термомодернизации 310 многоквартирных домов зарезервированы средства в Фонде энергоэффективности

Программа «Энергодом» позволит жителям домов компенсировать до 70% затрат на термомодернизацию.

Для термомодернизации 310 многоквартирных домов зарезервированы средства в Фонде энергоэффективности

От 310 ОСМД приняты заявки для участия в программе «Энергодом». Для всех этих многоквартирных домов уже зарезервированы средства в Фонде энергоэффективности. Таким образом ОСМД смогут возместить до 70% расходов на мероприятия по термомодернизации, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Суммарная стоимость проектов от всех 310 ОСМД, участвующих в программе «Энергодом», составляет около 2,1 млрд грн, из которых 1,4 млрд будут возмещены за счет Фонда энергоэффективности.

Самыми активными регионами Украины, население которых принимает участие в программе «Энергодом», является Волынская (67 заявок), Львовская (32 заявки) и Николаевская (28 заявок) области.

«Жители термомодернизированных многоквартирных домов смогут уменьшить свои расходы на тепло по крайней мере вдвое. Чтобы помочь ОСМД сделать свои дома энергоэффективными, государство и европейские доноры ввели Программу «Энергодом». На сегодня 310 ОСМД участвуют в этой программе, что позволит им компенсировать до 70% затрат на термомодернизацию. В Фонде энергоэффективности для этих проектов уже зарезервировано около 1,4 млрд грн. А потенциально получить такую компенсацию сейчас могут полторы тысячи ОСМД», - отмечает Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Напомним, что программа «Энергодом» начала свое действие с 3 сентября 2019 года и определяет условия и порядок предоставления Фондом энергоэффективности грантов для ОСМД для частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности.

Программа «Энергодом» действует в сотрудничестве между Фондом энергоэффективности, деятельность которого финансируется из государственного бюджета, и Международной Финансовой Корпорацией (IFC), которая администрирует Мультивалютный донорский трастовый фонд (МДТФ). В частности, донорами МДТФ являются Европейский Союз и Правительство Германии.

На сегодня государство вложило в уставный капитал Фонда энергоэффективности 2,7 млрд грн, еще 100 млн грн предусмотрено в государственном бюджете на 2021 год. К тому же по Соглашениям с ЕС доноры также предусмотрели грантовую помощь Украине в размере 100 млн евро. Вместе этих средств хватит, чтобы реализовать около полутора тысяч проектов термомодернизации многоквартирных домов.

По программе ОСМД могут выбрать один из двух пакетов термомодернизации. Пакет А «Легкий» состоит из относительно недорогих мероприятий энергоэффективности с высоким уровнем окупаемости инвестиций (прежде всего, модернизация инженерных систем здания: установка счетчика тепловой энергии, установление индивидуального теплового пункта, замена котла, теплоизоляция или замена трубопроводов и т.д.).

Пакет Б «Комплексный» включает в себя все меры пакета А (если они не были внедрены ранее), а также утепление стен, крыши, чердаки, подвала, замена или ремонт наружных дверей, окон и балконов в местах общего пользования.

Сейчас по обоим пакетам ОСМД могут получать поэтапное финансирование от Фонда. Средняя стоимость проекта «Легкий» составляет 1,6 млн грн, а проекта «Комплексный» - 8,3 млн грн.

Максимальный срок, когда ОСМД может получить все транши от Фонда энергоэффективности, составляет 12 месяцев для проекта «Легкий» и 24 месяца для проекта «Комплексный».

Фонд энергоэффективности возмещает ОСМД 40% стоимости работ и материалов для пакета А и 50% - для пакета Б. Кроме того, для первых 500 ОСМД, которые примут участие в программе Фонда, возмещаются дополнительные 20%. То есть максимальный процент возмещения для первых 500 ОСМД составляет 70% от общей суммы проекта.

Учитывая, что 310 заявок от ОСМД уже приняты, «бонусным» предложением могут воспользоваться еще 190 ОСМД.

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