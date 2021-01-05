Госцентр занятости рассказал, куда охотнее всего уезжают украинские заробитчане

В то время как Польша активно переманивает украинских врачей к себе на работу, в Государственном центре занятости информируют, что за 9 месяцев прошлого года по официальным данным за рубежом трудятся 61,9 тыс. украинцев. Об этом говорится в ответе на запрос "Радио Свобода", передают Українськi Новини.



Так, согласно официальным данным: на Кипр уехало работать 12,3 тыс. человек; в Польшу – 4, 7 тыс. человек; в Либерию – 1,9 тыс. человек; в Панаму – 1,8 тыс. человек;

на Маршалловы Острова – 1,8 тыс. человек; в Бельгию – 1,6 тыс. человек; в РоSSию – 88 человек.



Также в центре отметили, что ко второму полугодию 2019 соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, позволивших сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года. В то время агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тыс. украинцев, из них в РоSSии выехали на работу 79 человек.



По информации Государственного центра занятости, больше всего украинцев в 2019 году уехали в Польшу (14,2 тыс. человек), Кипр (10,7 тыс. человек), Германию (5 тыс. человек), Великобританию (4,3 тыс. человек), Грецию (4 тыс. человек), Чехию (3,3 тыс. человек), Маршалловы Острова (2,8 тыс. человек).



