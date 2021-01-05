Суд отменил налоговые решения на 130,3 млн грн для ММК им. Ильича

Донецкий окружной админсуд удовлетворил иск ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил налоговые уведомления-решения от 2019 года на общую сумму 130,3 млн грн.



"Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, сообщает Finbalance.



Ранее суды вынесли ряд решений в пользу группы "Метинвест" в спорах с налоговиками.



Так, Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов и оставил без изменений решение, которым был частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.



Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.



ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.



Также Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Офису крупных плательщиков налогов и отменил налоговые уведомления-решения на общую сумму 677,65 млн грн.



