В Украине вырастут цены на хлеб, свинину и бензин

Новый 2021 год в Украине не пройдет без роста цен на хлеб, свинину и бензин. Стало известно, на сколько подорожают необходимые каждому украинцу для существования продукты.

По уже сложившейся традиции, каждый год в Украине растут цены на тот или иной продукт. И 2021 год не станет исключением. Эксперты рассказали, на сколько вырастет цена на хлеб, свинину и бензин.

Рост цены на хлеб

По информации Романа Сластены, гендиректора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» цена на хлеб вырастет уже в первом месяце нового года. Предполагается, что его стоимость вырастет примерно до 5% - плюс гривна полторы за булку.

По словам эксперта, это связано вовсе не с ростом цены на пшеницу и муку, а из-за подорожания коммунальных платежей и увеличения минимальной заработной платы.

Рост цены на свинину

Рост цены на свинину обусловлен тем, что в 2020 году был неурожай кормовых культур, а также выросла себестоимость выращивания скота при низких закупочных ценах.

По информации Ольги Махно, эксперта по свиноводству «Ассоциации животноводов Украины», цена на зерновую культуру выросла в среднем на 20-40%. А стоимость корма составляет 70-80% себестоимости производства мяса.

Из-за роста цен фермеры и промышленные предприятия начнут уменьшать поголовье свиней, что приведет к спросу на мясо.

«Мясокомбинаты принимают свиней живой массой по цене 37-39 гривен за килограмм. Себестоимость же выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 году должна быть меньше 36 гривен за килограмм. Но у многих свинокомплексов она уже приближается к 40 гривнам за килограмм и выше», - говорит Ольга Махно.

Рост цены на бензин

После того как под конец 2020 года произошло подорожание бензина, эксперты отмечают, что не стоит надеяться на то, что в новом году роста цен не будет. Дело в том, что на мировом рынке ситуация не стабильная. Аналитики прогнозируют, что нефть может устремиться к отметке в 60 долларов/барр, что приведет к подорожанию энергоносителей.

Также неизвестно, как на курс гривны повлияет предстоящий локдаун.

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