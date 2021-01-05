Цены на г/к рулон в США выросли до максимума за 12 лет

Цены на г/к рулон в США выросли до максимума за 12 лет

Как сообщает агентство Platts, цены на горячекатаный рулон в США выросли в последние месяцы 2020 года, при этом внутренние спотовые цены превысили 1000 долл за тонну в последнюю неделю декабря, что стало наивысшим уровнем за более чем десятилетие, при этом рыночные источники ожидают, что цены останутся высокими и в начале 2021 года.

Рост цен произошел из-за того, что комбинаты изо всех сил пытались угнаться за спросом после того, как конечные пользователи возобновили свою деятельность после остановок в связи с пандемией в начале года. В то же время рост цен на сырье также оказывает повышательное давление на цены.

Ежедневный индекс Platts TSI US HRC на 30 декабря составлял 1009,25 долл. за тонну, достигнув 12-летнего максимума. Индекс г/к рулона в США с конца июля вырос почти на 570 долл. за тонну, приблизившись к рекордному максимуму в $1075 за тонну, достигнутому в 2008 году.

В конце декабря KeyBanc Capital Markets повысил свои ожидания по ценам на г/к рулон, подняв прогнозы спотовых цен на него в США на 2020 и 2021 годы до 585 долл. а тонну (с 570 долл.) и до 710 долл. за тонну (с 625 долл.).

Ожидается, что четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года станут пиком с точки зрения дефицита предложения г/к рулона, при этом ожидается, что время выполнения заказов нормализуется ко второй половине 2021 года, заявил аналитик KeyBanc Фил Гиббс в отчете от 21 декабря.

По словам Гиббса, краткосрочный спрос на сталь в США восстанавливался быстрее, чем предложение, особенно в автомобильной промышленности, что привело к некоторому увеличению спроса в 4 квартале, поскольку покупатели пытаются удовлетворить отложенные потребности в автомобилях и хеджировать покупки для клиентов перед будущей инфляцией.



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