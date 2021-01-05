Степанов назвал фейком запрет на продажу бытовых товаров при локдауне

Приобрести их можно через адресную доставку, однако в Минздраве не исключают, что добавят к разрешенным товарам бытовую химию.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал фейковой информацию о том, что во время январского локдауна будут запрещены к продаже некоторые непродовольственные товары бытового потребления.

Однако на брифинге он отметил, что приобрести группы товаров не первой необходимости можно только через адресную доставку заказов.

"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - заявил он.

Степанов добавил, что на заседании Кабмин еще может принять уточнения и разрешить продажу определенных товаров.

Вчера Американская торговая палата выразила обеспокоенность из-за невозможности приобрести бытовые вещи именно в помещениях супермаркетов. Постановление Кабинета министров дает перечень товаров, разрешенных к продаже. Это продукты питания, лекарства, средства гигиены - то, что считается товарами первой необходимости.

В пресс-службе главного санитарного врача, заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко вчера сообщили, что министерство собирается инициировать изменения в постановление и несколько расширить перечень разрешенных товаров, в частности, добавить бытовую химию, пишет "Суспільне".

Напомним, что январский локдаун будет действовать с 8 по 24 января. Он был согласован Кабинетом министров 9 декабря и предусматривает более мягкие ограничения, чем весной прошлого года. В частности, может работать общественный транспорт, а салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи клиентов.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун решили вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятен для украинской экономики и бизнеса.