Начиная с января 2021 года, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В частности, 3 января в 01:00 начался импорт электроэнергии с направления Беларуси, за сутки составивший 3,45 тыс. МВт-ч. В понедельник 4 января импорт с этого же направления длился целые сутки и составил 3,96 тыс. МВт-ч. Импорт с направления РоSSии отсутствует", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что, согласно заключительным и переходным положениям Закона Украины "О рынке электрической энергии", полномочия энергетического регулятора аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, ограничиваются лишь периодом 2020 года.

"Поэтому с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году", - сообщили в компании.

"Укрэнерго" также сообщил, что компания, как оператор системы передач, должна предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

"Указанных в законе оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности на данный момент не существует", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, в связи с сезонным повышением объемов потребления электроэнергии, наличие импорта не приводит к нарушению границ операционной безопасности.

Напомним, 8 апреля 2020 года НКРЭКУ отменила аукционы, на которых распределялась пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год.

С января 2021 года НКРЭКУ отменила норму, наделяющую ее правом ограничивать импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.