Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40%

Согласно данным ГКСУ, годом ранее в этот период остатки ЕКС составляли 17,55 млрд грн.

Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40%
Фото: Первый запорожский

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,012 млрд грн, что на 39%, или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с 2020-м.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госказначейство.

Согласно данным ГКСУ, годом ранее в этот период остатки ЕКС составляли 17,55 млрд грн.

Остатки на казначейском счете в ноябре увеличились на 23% - до 19,75 млрд грн после того, как они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн.

Напомним, Государственная казначейская служба с 20 ноября начала финансировать только защищенные расходы, такие как заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов. Подобного не было уже лет десять.В первую очередь это означает, что прекращено финансирование капитальных расходов, таких как ремонт, реконструкция, строительство. Таким образом, ограничение коснется и так называемого "Большого строительства" - ремонта и строительства дорог и другой инфраструктуры.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2020 года составили 75,7 миллиарда гривен.

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