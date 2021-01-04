Турция задумалась об антидемпинговом расследовании в отношении г/к рулонов из Европы

Как сообщает Yieh.com, Министерство торговли Турции инициирует антидемпинговое расследование в отношении европейских г/к рулонов. Хотя ведомство не объявило о начале расследования, участники рынка считают, что официальное объявление будет опубликовано в в первых числах января.



В марте 2020 года Турция подала протест в ВТО против несправедливых налогов на импорт стали, взимаемых Европейским Союзом. В 2019 году она также рассмотрела вопрос о разработке квот на импорт HRC, чтобы противостоять Европейскому Союзу, но пока никаких конкретных действий не было.



Согласно официальной статистике Турции, импорт г/к рулонов за первые 10 месяцев этого года составил около 1,13 млн тонн, что на 12,73% меньше, чем годом ранее. Однако объем экспорта в Европу составил около 1,53 млн тонн, что на 26,91% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



