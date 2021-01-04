В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%

В 2020 году транзит газа в Европу через газотранспортную систему составил 55 млрд куб. м, что на 38% меньше, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает оператор ГТС.



В 2020 году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом).



Среди ключевых факторов снижения в операторе называют запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.



При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие “качай или плати, — добавляют в сообщении.



Также отмечается, что в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу — 3,8 млрд, Словакию — млрд, Венгрию — 9,6 млрд. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд — в Румынию и 3,0 млрд — в Молдову.



Директор ГТС Сергей Макогон отметил, что в 2020 году оператор на 100% выполнил свои ключевые задачи — обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову.