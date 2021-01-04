В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%

В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%

В 2020 году транзит газа в Европу через газотранспортную систему составил 55 млрд куб. м, что на 38% меньше, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает оператор ГТС.

В 2020 году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом).

Среди ключевых факторов снижения в операторе называют запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие “качай или плати, — добавляют в сообщении.

Также отмечается, что в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу — 3,8 млрд, Словакию — млрд, Венгрию — 9,6 млрд. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд — в Румынию и 3,0 млрд — в Молдову.

Директор ГТС Сергей Макогон отметил, что в 2020 году оператор на 100% выполнил свои ключевые задачи — обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в УкраинеКабмин разблокировал подписание семи соглашений для добычи газа в Украине
РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне ГерманииРоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грнНа аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Поступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИПоступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИ
В украинских ПХГ накоплен рекордный объем газаВ украинских ПХГ накоплен рекордный объем газа
"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа
В Украине на 20% вырастут цены на сигареты в 2021 годуВ Украине на 20% вырастут цены на сигареты в 2021 году
Тарифы на электроэнергию в 2021 году повысят для украинцев дваждыТарифы на электроэнергию в 2021 году повысят для украинцев дважды
Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУТранзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУ
Нафтогаз предлагает клиентам заключать контракты на смену поставщика газа в отделениях ОщадбанкаНафтогаз предлагает клиентам заключать контракты на смену поставщика газа в отделениях Ощадбанка
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлнСемёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн
Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвоеТорговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвое
С 1 января Сербия перестанет получать газ через УкраинуС 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости