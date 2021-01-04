В Чили упал выпуск меди

В Чили упал выпуск меди

Согласно данным чилийского государственного статистического агентства INE, производство меди в Чили снизилось в ноябре на 2,1%, до 493,538 тыс. т. Добыча меди в январе-ноябре выросла в стране на 0,2% относительно итогов аналогичного периода предыдущего года, до 5,29 млн т.

Производственный горнопромышленный индекс (IPMin) вырос на 0,6% год к году. Переработка и экстракция меди снизились на 1,3% совокупно.

Между тем медные рудники выдавали продукцию на-гора даже на пике пандемии коронавируса.

МинПром по материалам МеталлТорг

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