Антонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армии

Антонов взял почти 3 млрд грн кредитов на строительство 3 самолетов для украинской армии

Государственный Укрэксимбанк предоставил госпредприятию "Антонов" почти 3 млрд грн кредитования на строительство трех самолетов Ан-178 для украинской армии.
Об этом сообщается на Facebook-странице Укрэксимбанка.

"Государственный Укрэксимбанк подписал кредитное соглашение с (…) ГП "Антонов" почти на 3 млрд грн, которые пойдут на строительство трех новейших самолетов Ан-178 для украинской армии", – сообщил глава правления банка Евгений Мецгер.

Как сообщалось, в конце декабря Министерство обороны Украины и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Поставка первого серийного самолета будет выполнена после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р и планируется в 2023 году. Ранее договор на поставку Ан-178 был подписан с зарубежным заказчиком.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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