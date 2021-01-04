В Индии покупатели и производители стали конфликтуют из-за цен на металл

Как сообщает Business Standard, потребители и поставщики стали в Индии восстают против производителей из-за роста цен на готовую продукцию, что побуждает их писать требования в центральное правительство.



Производители стали оправдывают повышение цен указанием на дефицит железной руды среди других рыночных факторов. Горнодобывающие компании, поставляющие железную руду, добиваются запрета на экспорт стальной продукции.



Согласно заявлениям, рассмотренным Business Standard, и производители, и поставщики сырья написали в канцелярию премьер-министра. Потребители стали, такие как производители электроники, также добиваются регулирования цен и 15-процентной экспортной пошлины. Об этом они написали в министерство энергетики.

Ассоциация производителей стали Индии (ISA) заявила, что у отрасли "нет другого выхода, кроме как время от времени повышать цены на сталь".



"Многие сталелитейные компании в Индии с неоптимальными производственными мощностями показали значительные денежные убытки из-за непоглощения огромных постоянных затрат за квартал, закончившийся в июне 2020 года. Мировые цены на сталь резко упали ниже 400 долл. за тонну, а внутренние цены последовали их примеру ... экономика начала открываться, мировые цены выросли до более чем 750 долл. за тонну с минимальных 397 долл., наблюдавшихся в этом году. Поскольку Индия является открытой экономикой, цены на сталь изменяются в соответствии с международными ценами", - говорится в сообщении ISA.



Производители стали сосредоточились на экспорте во время карантина, чтобы остаться на плаву. С ростом спроса на сталь цены значительно выросли.



ISA также сообщила, что в настоящее время существует "острая нехватка железной руды". "Индийская сталелитейная промышленность сталкивается с трудностями, поскольку поставки железной руды сильно ограничены. В то же время цены на железную руду продемонстрировали беспрецедентный рост как на национальном, так и на международном рынках. Ограниченное предложение и рост цен на железную руду, которая является основным сырьем для производства стали, также привели к высоким ценам на сталь", - говорится в сообщении ISA.



Федерация горнодобывающей промышленности Индии (FIMI) заявила, что ISA "запутывает всю проблему". Назвав повышение цен на сталь необоснованным, FIMI заявила: "При расчете цен на сталь индийская сталелитейная промышленность берет мировую цену за основу, в то время как он получает железную руду высокого качества по сравнительно более низким ценам".



