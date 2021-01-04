"Нафтогазе" объяснил, почему украинцы не могут сменить поставщика газа

Цены на газ в Украине взлетели с 1 января, и теперь у граждан появились дополнительные проблемы. Кроме того, что из кошелька придется отдавать немалые суммы за квартплату, так еще и облгазы не дают возможности сменить поставщика газа, что положено гражданам по закону. В "Нафтогазе" объяснили, почему так происходит.

Заявки клиентов на смену поставщика, поданные через сайт, либо не загружаются, либо слишком долго обрабатываются. В пресс-службе "Нафтогаза" ответили, что это связано с проведением технических работ на сайтах компании и партнеров. В связи с этим компания опубликовала официальное обращение к гражданам на странице в Facebook.

"Уважаемые клиенты! В новом 2021 году мы продолжаем совершенствоваться. Сейчас мы проводим технические работы на нашем сайте gas.ua и на платформах партнеров. Приносим извинения за временные неудобства. О восстановлении приема заявок мы сообщим вам дополнительно", - сказано в сообщение.

Люди возмущены тем, что не могут сменить поставщика, так как пока обрабатываются заявки, им придется платить за газ по невыгодному для себя тарифу.

По Украине случаются и такие инциденты, что граждан переводят к другому поставщику без их ведома. В таких случаях нужно обращаться с жалобами в НКРЭКУ, но следует быть готовым, что на ее рассмотрение также уйдет время.

Напомним, сколько будут платить за газ те украинцы, у кого нет газового счетчика. До 1 января ко всем гражданам было требование установить счетчики, и теперь те, кто этого не сделал будут отдавать каждый месяц огромные суммы.